Компания «Мегафон» решила расширить линейку кнопочных телефонов

В МегаФоне стартовали продажи новых моделей телефонов. Новые кнопочные телефоны, которые производит дочерняя компания оператора, появились на прилавках в начале года.

Доля продаж в сегменте кнопочных телефонов с начала года уже составляет 11% в штучном эквиваленте, следует из сообщения МегаФона. Чаще телефоны покупали в мае и июне, когда начался дачный сезон и школьные каникулы.

Согласно статистике, кнопочные телефоны популярны среди школьников – родители часто покупают их как первый телефон ребенку. По мере внедрения правил использования мобильных устройств в школах все более распространенной практикой становится запрет на использование учениками смартфонов. Также кнопочные телефоны традиционно популярны среди лиц старшего возраста, благодаря простоте их использования.

МегаФон продолжает развитие собственной торговой марки потребительской электроники. Расширяя линейку телефонов Fontel, мы стремились учесть максимум потребностей потенциальных пользователей этих устройств. Новые модели представлены во всех ценовых категориях кнопочных аппаратов,

— прокомментировал презентацию новых моделей директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.