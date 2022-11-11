Лыжница из Карелии выступит на Российско-китайских Играх

Карельская лыжница Ольга Жолудева примет участие в зимних Российско-китайских Играх. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Мастер спорта из Сегежи вошла в состав юниорской сборной России по лыжным гонкам. Соревнования в китайской провинции Цзилинь пройдут с 15 по 20 декабря. Они имеют статус молодежных стартов.

Спортсменка из Карелии тренируется в команде Олега Перевозчикова. Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»