Самбисты из Петрозаводска взяли медали всероссийских соревнований

В Московской области завершились всероссийские соревнования среди студентов «Кубок лиги самбо». На турнире успешно выступили студенты ПетрГУ, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва №5 Петрозаводска Арман Багдасарян завоевал золотую медаль. Роберт Мойсеенко взял серебро, до первого места ему не хватило совсем немного.

Спортсмены занимаются у тренера Романа Шегельмана. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»