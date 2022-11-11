11 ноября 2022, 12:12
Самбисты из Петрозаводска взяли медали всероссийских соревнований
Карельские спортсмены успешно выступили в Московской области
В Московской области завершились всероссийские соревнования среди студентов «Кубок лиги самбо». На турнире успешно выступили студенты ПетрГУ, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».
Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва №5 Петрозаводска Арман Багдасарян завоевал золотую медаль. Роберт Мойсеенко взял серебро, до первого места ему не хватило совсем немного.
Спортсмены занимаются у тренера Романа Шегельмана. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»