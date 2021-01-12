Любителю текилы не удалось уйти незамеченным из гипермаркета

Росгвардейцы дважды за один день выезжали в один и тот же гипермаркет на Октябрьском проспекте. Причиной их приезда стали попытки молодых людей вынести алкоголь без оплаты.

В ночь на 8 января сотрудники вневедомственной охраны задержали 23-летнего молодого человека. Спиртное он спрятал в кармане куртки. Задержанный молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу, вдобавок за ним числится неоплаченный штраф.

Ближе к вечеру в торговом заведении пресекли попытку хищения текилы стоимостью более 2 500 рублей. На месте был задержан 22-летний петрозаводчанин. (фото kubnews.ru)