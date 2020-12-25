Любитель зимней рыбалки сломал ногу и смог дойти до ближайшей деревни

Сотрудники петрозаводского поисково-спасательного отряда выезжали в Кондопожский район на помощь любителю зимней рыбалки.

Инцидент случился 19 декабря на озере Глубокое возле деревни Вохтозеро. Мужчина сломал ногу, ему требовалась эвакуация, сообщает паблик карельской республиканской поисково-спасательной службы. Однако рыбак сумел сам добраться до населенного пункта.

«На вызов выехал Петрозаводский поисково-спасательный отряд. Пострадавшие самостоятельно добрались до деревни, в мед. помощи не нуждались», - сообщили спасатели.

Напомним, с 1 по 16 декабря в Карелии погибли восемь рыбаков. Недавно в Пряжинском районе погиб мужчина, 1964 года рождения. Также спасатели напомнили правила поведения на льду. (фото ohotagazeta.ru)