25 декабря 2020, 13:14
Происшествия

Любитель зимней рыбалки сломал ногу и смог дойти до ближайшей деревни

Инцидент произошел на озере Глубокое в Кондопожском районе, на вызов выезжали спасатели

Сотрудники петрозаводского поисково-спасательного отряда выезжали в Кондопожский район на помощь любителю зимней рыбалки.

Инцидент случился 19 декабря на озере Глубокое возле деревни Вохтозеро. Мужчина сломал ногу, ему требовалась эвакуация, сообщает паблик карельской республиканской поисково-спасательной службы. Однако рыбак сумел сам добраться до населенного пункта.

«На вызов выехал Петрозаводский поисково-спасательный отряд. Пострадавшие самостоятельно добрались до деревни, в мед. помощи не нуждались», - сообщили спасатели.

Напомним, с 1 по 16 декабря в Карелии погибли восемь рыбаков. Недавно в Пряжинском районе погиб мужчина, 1964 года рождения. Также спасатели напомнили правила поведения на льду. (фото ohotagazeta.ru)

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вохтозеро