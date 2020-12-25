С начала года на дорогах Карелии погибли 68 человек

С начала 2020 года в Карелии произошло 600 ДТП с пострадавшими. В этих авариях погибли 68 и травмированы 736 человек, сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

В 137 ДТП с пешеходами погибли 11 человек. 132 человека получили различные травмы.

В Госавтоинспекции отметили, что 90% аварий происходят по вине водителей. В каждом десятом ДТП виноваты пешеходы.

С сегодняшнего дня сотрудники ГИБДД перешли на усиленный режим несения службы. Он продлится до 11 января. Инспекторы будут уделять особое внимание проверкам водителей на трезвость, проконтролируют соблюдение скоростного режима, безопасность пассажирских перевозок, выполнения правил при перевозке детей. Фото don24.ru