Лунный денежный календарь на январь

В январе столько праздников, что легко «потеряться» не только в днях недели, но и в своих сбережениях. Помочь правильно распорядиться личным бюджетом может наш традиционный денежный календарь.

Давать в долг: 1, 20 января.

1, 20 января. Не давать в долг: 3 января.

3 января. Брать в долг: 31 января.

31 января. Не брать в долг: 3, 9 января.

3, 9 января. Отдавать долги: 1, 20, 26 января.

1, 20, 26 января. Не отдавать долги: 2 января.

2 января. Пересчитывать деньги: 5, 26, 27 января.

5, 26, 27 января. Покупать кошелек: 13, 28 января.

13, 28 января. Покупать подарки: 17, 27 января.

17, 27 января. Благоприятные дни для вкладов и инвестиций: 24, 31 января.

24, 31 января. Подходящее время для крупных покупок: 15, 24, 28 января.

15, 24, 28 января. Удачное время для обмена валют и операций с недвижимостью: 24 января.

Первая декада.

1 января.Не стоит вкладывать денежные средства в бизнес, заключать сделки, брать кредиты или давать взаймы – все денежные операции принесут только материальный убытки.

2 января. Хорошо бы сегодня не посещать никаких магазинов, и не вступать ни в какие материально-зависимые отношения.

3 января. Сегодня никому не давайте в долг деньги и не берите кредиты, но можете заключать любые договоры страхования.

4 января. Все дела в сторону, только магазины! Это редчайшие дни в году, когда вам исключительно повезет в разумной трате денег.

5 января. Существует верная примета, что сегодняшний пересчет имеющихся денежных средств поможет обогатиться.

6 января. Не следует проводить магические обряды с деньгами, денежные ритуалы могут обернуться финансовыми потерями.

7 января. Не рекомендовано вступать в непроверенные партнерские отношения.

8 января. Авантюры различного характера могут привести к заботам и юридическим проблемам.

9 января. Опасно связываться с кредиторами. Финансовая энергия может утечь из ваших карманов, вернуть ее будет очень сложно.

10 января. Не самый удачный день для покупок, но можно отправиться за какими-то мелкими товарами.

Вторая декада

11 января. Не самый лучший день для управления денежной энергией. Результат вас разочарует.

12 января. Благоприятны любые финансовые и коммерческие мероприятия.

13 января. Можете покупать кошелек, зеркала, ювелирные изделия для талисманов. Можете проводить обряды на привлечение финансовой удачи. Не откажите в помощи нуждающимся.

14 января. Судебные разбирательства, связанные с финансами, сегодня лучше не начинать, так как мало шансов, что они принесут вам удовлетворение.

15 января. Лучше потратить часть накоплений на крупные покупки. В эти дни денежная удача будет на вашей стороне, поэтому не спешите с выбором.

16 января. Лучше перенести все финансовые операции на другой день.

17 января. Именно сегодня можно осчастливить и всю семью, и себя, и друзей. Чем больше потратите, тем больше впоследствии получите. Расходы запускают небесный денежный поток.

18 января. А сегодня – женский день. Дамы, расходуйте средства своего супруга, но на что-то добротное, что также можно оставить детям.

19 января. Лучше сегодня покупать все для спорта и фитнеса, включая спортивный инвентарь, одежду, а также абонементы в спортивные клубы.

20 января. Сегодня желательно возвращать долги, оказывать финансовую помощь.

Третья декада

21 января. Осмысление ошибок поможет найти путь к достатку и успеху.

22 января. Не начинайте сегодня важных дел. Не совершайте крупных покупок.

23 января. Благоприятное время для обновления гардероба или надоевшей мебели.

24 января. Удачный день для решения вопросов по недвижимости и покупок, требующих больших финансовых вложений.

25 января. Дата опасна денежными потерями.

26 января. Один из лучших дней для покупок, а также для планирования семейного и личного бюджета.

27 января. Хорошо купить приятные подарки любимым, а затем пересчитать оставшиеся деньги.

28 января. Можно совершать серьезные приобретения. Замечательный день для покупки кошелька.

29 января. Не стоит заниматься финансовыми вложениями, вы зря потратите время.

30 января. Чтобы росли ваши доходы, закопайте сегодня в землю фасолину с монеткой.

31 января Можно не боясь, оформлять кредиты или ипотеку, делать покупки в рассрочку. Брать в долг у знакомых.