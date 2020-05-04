04 мая 2020, 18:23
Хочу все знать

В ПетрГУ готовы ответить на все вопросы о поступлении в этом году

Директора одиннадцати институтов вуза проведут онлайн-встречи с потенциальными абитуриентами

Всем, кого интересует поступление в Петрозаводский государственный университет, предлагают задать вопросы и отправить их в вуз в преддверии онлайн-встреч с руководителями институтов, пишет паблик ПетрГУ во «Вконтакте».

«Наш университет готовится провести онлайн-встречи с директорами институтов. Они расскажут об условиях поступления и специфики образовательных программ».



Вопросы можно задавать в комментариях под этим постом или в сообщениях группы ПетрГУ.

Информация о датах проведения онлайн-встреч появятся позднее.

 

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вопросы и ответы
Карелия
Петрозаводск