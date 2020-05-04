04 мая 2020, 18:23
В ПетрГУ готовы ответить на все вопросы о поступлении в этом году
Директора одиннадцати институтов вуза проведут онлайн-встречи с потенциальными абитуриентами
Всем, кого интересует поступление в Петрозаводский государственный университет, предлагают задать вопросы и отправить их в вуз в преддверии онлайн-встреч с руководителями институтов, пишет паблик ПетрГУ во «Вконтакте».
«Наш университет готовится провести онлайн-встречи с директорами институтов. Они расскажут об условиях поступления и специфики образовательных программ».
Вопросы можно задавать в комментариях под этим постом или в сообщениях группы ПетрГУ.
Информация о датах проведения онлайн-встреч появятся позднее.