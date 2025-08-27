Лесовоз с бревнами перевернулся на трассе в Карелии

В Сегежском округе утром 27 августа произошло ДТП с участием груженого лесовоза.

В 15 километрах от Сегежи лесовоз перевернулся на трассе, бревна раскидало по дороге. Об этом рассказали в телеграм-канале «ДТП Птз и Карелии», а фото появились в другом канале «Костомукшский дворик & Карелия».

В результате движение оказалось затруднено. Спецтехника убирала разлетевшийся груз.

Ранее мы сообщали, что в Беломорском округе автомобиль вылетел в кювет.