27 августа 2025, 15:02
Лесовоз с бревнами перевернулся на трассе в Карелии
В 15 километрах от Сегеже движение оказалось затруднено из-за аварии
фото стопкадр
В Сегежском округе утром 27 августа произошло ДТП с участием груженого лесовоза.
В 15 километрах от Сегежи лесовоз перевернулся на трассе, бревна раскидало по дороге. Об этом рассказали в телеграм-канале «ДТП Птз и Карелии», а фото появились в другом канале «Костомукшский дворик & Карелия».
В результате движение оказалось затруднено. Спецтехника убирала разлетевшийся груз.
