По следам "Сунских партизан". Шелтозерцы будут отстаивать свой лес

Текст: Георгий Чентемиров

«Как вы с нами, так и мы с вами!» Такой фразой закончилось двухчасовое общение жителей вепсского села Шелтозеро с представителями органов власти и компании «ДОК Калевала». Эта компания получила в аренду леса в южном Прионежье, в том числе – в непосредственной близости от старинных национальных деревень. Лес компании достался еще в 2018 году, но шелтозерцы узнали об этом лишь в конце 2020 года. И, мягко говоря, не обрадовались.

Людей легко понять. Хоть на дворе XXI век, жизнь села тесно связана с лесом, с природой. Они ходят на охоту и рыбалку, собирают грибы, ягоды, лекарственные травы. Интересы крупного бизнеса их мало заботят. Особенно если учесть, что никакого алмазного дождя на отданных под промышленное освоение территориях не наблюдается. А вот разбитые тяжелой техникой дороги, наоборот, видны очень хорошо. Как и просеки, оставшиеся после разрушительных рубок прошлых лет.

Возмущение людей подогревается тем фактом, что лес собираются рубить на территории Шелтозерского поселения. Но это – место проживания коренного малочисленного народа, охраняемого государством. И государство прямо дает вепсам право участвовать в контроле за использованием земель, необходимых для традиционной хозяйственной деятельности и промыслов.

Разговор крутился вокруг двух основных тем. Глава села и местные депутаты требовали, чтобы из договора аренды исключили несколько кварталов, которые расположены возле населенных пунктов. Кроме того, шелтозерцы хотели бы ознакомиться с проектом освоения лесов, чтобы понять, где, что, когда и в каких объемах собираются рубить.

Были у местных жителей и другие претензии. Так, по информации главы поселения Ирины Сафоновой, «ДОК Калевала» не только использует вырубленную древесину для своих нужд, но и продает ее другим предприятиям. По мнению Сафоновой, это означает, что предприятие не осваивает весь выделенный ей лес и подрабатывает на его реализации.

Местные депутаты спрашивали, где они будут брать дрова, когда леса вырубят. А в том, что их вырубят, они уверены. Депутат Виталий Смирнов заявил, что на выделенной предприятию земле не так много леса.

– Всё давно уничтожено. И никакого восстановления, ничего не было! По делянкам не пройти… У меня такая просьба: вы сядьте на вертолет и пролетите над территорией. Что они будут рубить? Разве что остатки? – обратился депутат к гостям из Петрозаводска.

Все эти претензии и чиновники, и коммерсанты считают безосновательными. Замминистра природных ресурсов и экологии Карелии Сергей Шарлаев вовсе предположил, что встреча проводится «для продвижения главы», то есть Ирины Сафоновой, – хотя все выборы уже прошли.

Шарлаев дал подробнейшие ответы, почему пожелания местных жителей никак нельзя удовлетворить. По словам чиновника, изменить договор аренды можно только в одну сторону – в сторону увеличения количества участков. Убрать же кварталы просто так нельзя, а договор расторгается только через суд при наличии нарушений, которые четко оговорены в законах.

Показать местным жителям проект освоения лесов, оказывается, тоже нельзя, поскольку он является интеллектуальной собственностью предприятия. То есть места исконного проживания вепсов их собственностью не являются, а документ, по которому эти леса будут «осваивать», таки да. Данное заявление возмутило главу поселения Ирину Сафонову.

– Может, наши решения, которые мы принимаем советом депутатов, тоже являются нашей собственностью, и мы не будем их показывать ни министерствам, ни главе Карелии?

– предположила глава поселения.

Приезжие предложили местным жителям сами следить за состоянием лесосек. Такой способ контроля одобрили в соседних поселения. Но в Шелтозере этот план энтузиазма не вызвал. «Вы будете рубить, а мы будем смотреть», – саркастически предположил Виталий Смирнов.

Шелтозерцев всячески убеждали, что «пустыни» в южном Прионежье не будет. По закону, арендатор должен заниматься лесовосстановлением, а некоторые рубки и вовсе носят санитарный характер. Однако и этим обещаниям люди не верят: сколько раз бывало такое, что вырубившая лес фирма банкротилась, и вместо молодых елочек оставляла после себя бурелом?

К рациональным доводам примешивались и эмоции, и это тоже можно понять.

– Мой дедушка – лесник. Я вместе с ним ходила и сажала этот лес. Вас там никого не было, вы ничего там не сделали. Наши предки сохраняли лес. И почему вы сегодня должны прийти и все это вырубить? – обратилась к чиновникам и бизнесменам Ирина Сафонова.

Глава администрации района Вадим Сухарев попытался успокоить всех собравшихся, и на какое-то время показалось, будто это удалось. Но завершилась встреча все равно скандалом: исполнительный директор «ДОК Калевала» Валерий Пучков назвал происходящее цирком, на что ему предложили встать и уйти. Не ушел.

***

Ближе к концу встречи депутат Смирнов в свойственной ему манере напомнил собравшимся, что вепсы – народ упрямый, и если их голос не будет услышан, могут «дойти и до ружей». Люди дали понять, что будут остаивать свой лес. Эта угроза не звучала бы столь убедительно, если бы в недавней истории Карелии не было «Сунских партизан». В Кондопожском районе люди защитили свой бор, хотя, как и в случае с шелтозерскими лесами, предприниматель имел законное право его уничтожить.

Победа «Сунских партизан» учит не только тому, что жители Карелии умеют идти до конца. Она показывает, что при крайней необходимости власти могут изменить, отменить и исправить все что угодно. Правда, для этого их придется прижать к стенке; опыт-то уже имеется! Но почему надо доводить конфликт до острой фазы? Почему наши власти никогда ничему не учатся?..

Есть и еще один урок, который буквально сейчас преподают сами же чиновники. Сергей Шарлаев отметил, что расторгнуть договор аренды получится лишь при строго определенных условиях. Но, как мы знаем, карельские власти легко закрывают глаза на подобные "мелочи", если это нужно им самим. Вот пример. Недавно чиновники лишили коммерческих поставщиков социальных услуг (а заодно и немощных людей) доступа к положенным по закону субсидиям. Сделать это можно только при соблюдении определенных условий – например, если коммерсант нарушил налоговое законодательство. Поставщики никаких законов не нарушали; однако когда в бюджете не хватает денег, подобными нюансами можно и пренебречь. Как говорится – было бы желание...