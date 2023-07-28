Легковой автомобиль и заброшенное здание горели в карельском городе

Утром в Кондопоге у дома на улице Горького горел легковой автомобиль. В результате пожара в автомобиле ВАЗ-2114 был поврежден салон автомобиля. Причину пожара устанавливают.

Чуть позже на улице Комсомольской произошло возгорание в трехэтажном неэксплуатируемом строении. Оперативность пожарных из города бумажников позволила избежать тяжелых последствий.

В результате огненного происшествия на одном из этажей огнем была повреждена обшивка стены. // фото freepik.com/ilovehz