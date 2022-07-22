Курсы евро и доллара снова выросли

Центробанк установил официальные курсы валют на выходные дни и понедельник. Рубль снова немного ослабел, следует из данных регулятора.

Так, курс доллара вырос на 91 копейку. Американская валюта в ближайшие дни будет стоить 57,39 рубля. Евро подорожал на 65 копеек до отметки 57,76 рубля.

ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи. Фото: unsplash.com