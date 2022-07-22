Центробанк сегодня понизил ключевую ставку

Очередное понижение ключевой ставки произошло в пятницу. 22 июля совет директоров Центробанка принял решение снизить ключевую ставку сразу на 150 б.п. Таким образом ставку уменьшили с 9,5% до 8% годовых.

Решение мотивировали тем, что темпы прироста потребительских цен остаются низкими, что связано с влиянием набора разовых факторов и со сдержанной динамикой потребительского спроса. Инфляционные ожидания населения и бизнеса уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем ЦБ предполагал в июне. При этом регулятор признает, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность.

Отметим, что рекордное повышение ключевой ставки произошло в конце февраля, тогда ЦБ повысил ее сразу до 20%. Впоследствии регулятор несколько раз ее корректировал, изменения в меньшую сторону начались с 8 апреля. (фото пресс-служба ЦБ)