Риелторы предложили увеличить сумму возврата налога при покупке жилья

До 4 млн рублей хотят увеличить сумму, с которой возвращается налог при покупке жилья в регионах, и до 6 млн – в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Инициатива исходит от риэлторов, которые направили ее в правительство и минфин, кроме того, предложение поддержали в госдуме, сообщают Известия.

Последний раз лимит увеличивали в 2008 году. И по сей день покупателям возвращают 13% с 2 млн, то есть 260 тыс. рублей. Но цены с тех пор значительно выросли, поэтому авторы инициативы считают необходимым пересмотреть сумму.

«Мера социально значимая, она поддержит граждан, но на рынок недвижимости и цены существенного влияния не окажет… Поэтому лимит целесообразно увеличить до 4 млн рублей, тогда выплаты вырастут до 520 тыс. рублей»,

- отметили эксперты.

В минфине обращение получили и рассмотрят его в установленном порядке. В госдуме инициативу поддержали. Кроме того, парламентарии предлагают упростить оформление налогового вычета. В риелторском сообществе считают, что предложенная мера поддержит семьи – выплата поможет облегчить ипотечное бремя или позволит обустроить жилье, поэтому предложение назвали социально значимым.

Если эта инициатива будет реализована в совокупности со снижением ипотечной ставки, эффект будет максимальным для отрасли и стимуляции спроса, считает генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин. Мера может способствовать активизации спроса не только на квартиры, но и на индивидуальное жилищное строительство. Фото: pxhere.