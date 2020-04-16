Курс доллара вырос на целый рубль в четверг

Центробанк России установил официальные курсы валют на 17 апреля. Отметим, что рубль заметно ослабил свои позиции.

Так, доллар США вырос в цене ровно на 1 рубль и теперь стоит 74,71 рубля. Евро подорожал на 61 копейку до 81,28 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась по сравнению с четвергом на 82 копейки, составив 77,67 рубля.