16 апреля 2020, 14:56
Курс доллара вырос на целый рубль в четверг
Российская валюта заметно снижается по отношению к ведущим мировым на биржевых торгах
Центробанк России установил официальные курсы валют на 17 апреля. Отметим, что рубль заметно ослабил свои позиции.
Так, доллар США вырос в цене ровно на 1 рубль и теперь стоит 74,71 рубля. Евро подорожал на 61 копейку до 81,28 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась по сравнению с четвергом на 82 копейки, составив 77,67 рубля.