Текст: Максим Тихонов

В советских учебниках истории была такая картинка – наверное, многие ее помнят. Стоит русский крестьянин – в бороде, в рубахе, подвязанной веревкой, в лаптях с обмотками – одной ногой на крошечном клочке земли, а вторую и поставить некуда. Чешет в затылке. И надпись: «Куда крестьянину податься?»

Почему-то я часто вспоминаю эту картинку. Наверное, потому, что жизнь то и дело подкидывает для этого поводы.

Вот история, которую рассказал мне петрозаводчанин Александр Иванович Хотеев. История банальная – таких сотни. Садовое некоммерческое товарищество – попросту говоря дачный кооператив. И один из членов этого кооператива упорно, годами, не платит членские взносы. На собственной даче бывает редко, участок запущенный. На собрания не ходит. На уговоры не реагирует. И так на протяжении десяти лет. Накопил долг по взносам больше сорока тысяч. Думаю, во многих дачных товариществах есть такие товарищи.

Терпение кооператива, наконец, лопнуло – решили взыскать долг через суд. Александр Иванович как председатель кооператива обратился за помощью к юристу, составил исковое заявление, оплатил пошлину, подал в мировой суд.

Всякий, кто когда-нибудь имел какую-нибудь задолженность, знает, что, вообще, мировые судьи штампуют подобные решения о взыскании тысячами, не глядя. Но тут что-то пошло не так.

Вместо решения по делу Александр Иванович получил из суда определение об оставлении иска без движения. Мировой судья 13-го участка Елена Николаевна Шкловер в определении указала причину: истец нарушил пункт 3 статьи 131 Гражданского процессуального кодекса РФ. А именно: не указал в иске дату и место рождения ответчика, а также «идентификатор». Под идентификатором понимается либо страховой номер, либо серия и номер паспорта, либо ИНН, ибо номер индивидуального предпринимателя, либо серия и номер водительского удостоверения. А раз не указал – так и суда нет.

Тут Александр Иванович, как тот крестьянин на картинке, зачесал в затылке:

«В исковом заявлении я указал все сведения об ответчике, какие у меня были. Имя, фамилию, отчество. Домашний адрес. Телефон. Честно говоря, я не понимаю, какое значение для рассмотрения этого дела имеют дата и место рождения должника или номер его водительского удостоверения. Но главный-то вопрос: а где мне взять эти сведения?..»

Удивился и юрист, который помогал составлять иск. Мол, эти сведения в нашей стране законным способом не получить. А Александр Иванович как законопослушный гражданин написал запрос и отправился в полицию. Куда ж еще?..

В полиции тоже долго удивлялись: кто же это мог обязать гражданина представить такие сведения. И даже посмеялись. И получил он из полиции вполне предсказуемый и единственно возможный официальный ответ. Мол, Федеральный закон № 152 «О персональный данных» относит все эти сведения к конфиденциальной информации. «Ваше заявление не соответствует требованиям закона. В связи с этим предоставить сведения не представляется возможным». И правильно. Если полиция всем желающим начнет раздавать персональные данные граждан – это что ж будет?

Александр Иванович составил новый иск в суд – с приложением ответа из полиции. Та же судья в ответ прислала ему под копирку написанное определение об оставлении иска без движения. Четыре раза (!) несчастный председатель кооператива подвала исковое заявление об одном и том же. Четыре раза судья Шкловер посылала ему стандартный отказ по одному и тому же основанию.

В конце концов, Александр Иванович написал жалобу на судью в Квалификационную коллегию судей Карелии. Недавно получил ответ:

«В вашей жалобе не содержится сведений о совершении мировым судьей дисциплинарного проступка. В связи с этим оснований для проведения проверки по вашему обращению не имеется».

Ну вот, собственно, и все. Куда крестьянину податься?

Иметь право и одновременно не иметь возможности его реализовать – это очень по-нашему. По идее, весь Закон (с большой буквы «З»), все наша правоохранительная система должны бы работать в интересах законопослушного человека и создавать максимум проблем тем, кто закон так или иначе нарушает. Но как-то так получается, что происходит все наоборот.

Одни грамотные, ответственные, высокооплачиваемые люди принимают законы. Другие грамотные, ответственные, высокооплачиваемые люди их исполняют. Третьи грамотные, ответственные, высокооплачиваемые контролируют. А простой законопослушный гражданин мечется между ними, дергается, как свинья на веревке, не в состоянии решить элементарные проблемы…

…А у Александра Ивановича, меж тем, созрел новый план – как одолеть всю эту дурь. Теперь он ждет, когда долг товарища по кооперативу перевалит за 50 тысяч. А это будет уже подсудность не мирового, а Петрозаводского городского суда. Ждать осталось недолго. И в другом суде истец-горемыка, наверное, встретит другое отношение. Или не встретит… // Фото: Аndrea Piacquadio / pexels.com