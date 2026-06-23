«КСМ» поделилась видео со строительной площадки жилого дома в Суоярви

155-квартирный жилой дом строится в рамках программы по расселению из аварийного жилья

Фото предоставлено компанией КСМ

До ввода объекта в эксплуатацию осталось около 5 месяцев, вполне комфортный срок для завершения всех работ.

Сейчас на объекте завершаются кровельные работы, выполняются работы по устройству внутренних инженерных сетей, а также отделочные работы - в 155-квартирном доме их объем очень большой, учитывая, что дома под расселение вводятся в эксплуатацию с полной отделкой. После демонтажа башенного крана строители приступили к вертикальной планировке, а в ближайшие дни начнутся работы по окраске фасадов.

Как подтвердил руководитель проекта Пётр Чистиков: "Все работы ведутся в графике. Дом будет введён в эксплуатацию до конца текущего года".

Жилой дом по улице Первомайской в Суоярви станет самым большим из всех домов, построенных в Карелии по программе расселения. Общая площадь – более 8 тыс. квадратных метров, 5 этажей, 4 секции. Из 155 квартир: однокомнатных - 15, двухкомнатных – 97, трёхкомнатных – 43.

Напомним, месяц назад компания «КСМ» ввела в эксплуатацию 145-квартирный дом по улице Октябрьской в Суоярви. Жильцы уже получили ключи от своих новых квартир.

Новости компании «КСМ», в том числе о ходе строительства школ, детского сада, дома-интерната и жилых домов под расселение, читайте здесь.

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