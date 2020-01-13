Кровь с отрицательным резус-фактором срочно требуется в Петрозаводске

Станция переливания крови остро нуждается в донорах четвертой группы с отрицательным резус-фактором. Соответствующее информационное сообщение появилось в группе учреждения.

«Остро нуждаемся в донорах крови АВ (IV) Rh (-). Временное ограничение в приеме доноров А(II) , AB (IV) резус «Прима»,

- уточнили сотрудники.

Кроме того, петрозаводчанам напомнили, что для создания оптимального запаса крови создан донорский светофор. Донорам посоветовали следить за его обновлением в группе учреждения перед визитом на станцию переливания - это сбережёт время горожан и поможет специалистам оперативнее работать.