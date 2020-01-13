Больше семей смогут получать ежемесячную выплату из маткапитала

С 1 января 2020 года размер материнского капитала увеличен и составляет 466 617 рублей. Напомним, что прежний размер, установленный еще в 2015 году, составлял 453 026 рублей.

Что касается способов распоряжения средствами капитала, то они остались прежними: улучшение жилищных условий, образование детей, реабилитация детей-инвалидов, накопительная пенсия мамы, получение ежемесячной выплаты, отметили в пресс-службе Пенсионного фонда.

Важно напомнить, что в закон внесены изменения, которые позволят получать ежемесячную выплату большему количеству семей. Так, С 1 января 2020 года для получения ежемесячной выплаты из средств материнского капитала среднедушевой доход не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе (прежние требования к доходу - не более 1,5-кратной величины прожиточного минимума).

Кроме того, с 2020 года ежемесячная выплата будет осуществляться до достижения ребенком трех лет (сейчас до полутора лет). При этом заявление подается сначала на выплату до 1 года, затем до 2 лет и затем до 3 лет с предоставлением пакета документов.

Напомним, ежемесячная выплата полагается тем семьям, в которых второй ребенок родился после 1 января 2018 года. Для обратившихся в 2020 году семей размер ежемесячной выплаты составит 13167 рублей.

На получение ежемесячной выплаты в 2020 году смогут претендовать семьи, в которых доход на одного члена семьи не превышает 30534 рублей ( в 2019 году - 21 279 рублей). На сегодняшний день ежемесячную выплату в Карелии получают около 800 семей.