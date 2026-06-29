Костомукшанка и еще два водителя ответят за опасный обгон на трассе

Три серьезных нарушения правил дорожного движения произошли на трассе в Карелии

Фото: Петрозаводск говорит

О трех нарушениях правил обгона на мосту на федеральной трассе в Сегежском округе рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

На трассе «Кола» скрытый патруль зафиксировал три обгона по встречной полосе на опасном участке дороги. Так, правила нарушили жители Мурманской области 1961 и 1976 года рождения и жительница Костомукши 1986 года рождения.

Image Фото: Госавтоинспекция Карелии

В отношении каждого нарушителя инспекторы возбудили административные дела. Теперь автомобилисты ответят за несоблюдение дисциплины на дороге - штрафом в семь с половиной тысяч рублей или лишением прав до полугода.

Одному из водителей уже точно грозит лишение права управления на один год, а если он еще где-то нарушил правила дорожного движения и это попало на фото или видео, то нарушитель заплатит еще и штраф 7,5 тысячи рублей.

Окончательное решение о наказании для нарушителей примет суд.