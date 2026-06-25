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25 июня 2026
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Происшествия

ГАИ сообщила, кто был за рулем перевернувшегося авто на севере Карелии

Появились подробности дорожной аварии с участием легкового отечественного автомобиля
дтп
Фото: Госавтоинспекция Карелии

Госавтоинспекция проводит проверку по факту дорожного происшествия на севере республики. 

ДТП произошло в среду, 24 июня, в 17:00 в Калевальском районе. Там водитель автомобиля LADA XRAY, двигаясь от поселка Боровой в сторону Костомукши, допустил занос. В результате машина съехала с дороги и опрокинулась. 

В аварии травмы получили 26-летний водитель и 56-летняя пассажирка, сообщили в Госавтоинспекции. 

Как выяснилось, автомобилем управлял молодой человек, а не женщина, как сообщалось ранее. Напомним, в автомобиле ехали мать и сын. Калевальские пожарные работали на месте ДТП. 

 

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