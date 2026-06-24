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25 июня 2026
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Происшествия

Женщину-водителя достали из перевернувшегося авто на севере Карелии

Калевальские пожарные работали на месте ДТП
авария
Фото: Госкомитет Карелии по безопасности

Дорожная авария поизошла в среду, 24 июня, на дороге «Боровой — Костомукша» в 32 километрах от поселка Боровой.

В 17:12 спасателям сообщили о происшествиии с пострадавшими. В ДТП попал отечественный автомобиль. На место аварии выезжали пожарные поселка Боровой и медики, рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.

Как выяснилось, женщина-водитель не справилась с управлением. В результате автомобиль LADA XRAY перевернулся и улетел в канаву. В момент аварии в машине находился её сын, который смог выбраться самостоятельно.  

авария
Фото: Госкомитет Карелии по безопасности

Пожарные отключили аккумулятор, удалили осколки лобового и заднего стекла и достали женщину-водителя через заднее окно автомобиля. Обоих пострадавших передали бригаде скорой помощи.

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