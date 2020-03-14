Коронавирус в России: как карельские врачи готовы к эпидемии

Коронавирус добрался до России. Эта новость была одной из главной на минувшей неделе, соревнуясь в популярности только с изменениями в Конституцию. По информации, актуальной на момент написания текста, в России было выявлено 59 случаев заражения. В целом же по планете коронавирусом заболели 145 тысяч человек, из них 72 тысячи выздоровели, а 5,5 тысячи – умерли. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.

Власти к новой угрозе отнеслись максимально серьезно, в том числе – в тех регионах, где инфекции пока нет. По информации министра здравоохранения Михаил Охлопкова, на меры против эпидемии в бюджете предусмотрено 34 миллиона рублей. Причем в Минздраве проработали два сценария развития событий. При «хорошем» в Карелии заболеет более трех тысяч человек, и тогда республика получит на борьбу с вирусом еще 40 миллионов рублей. Плохой же сценарий подразумевает, что будет поражена половина жителей, и тогда потребуется 3,4 миллиарда рублей.

14 марта Охлопков сообщил, что медицинским работникам могут отменить отпуска, а тех, кто уже отдыхает, возможно, попросят вернуться на работу. А глава Карелии Артур Парфенчиков в тот же день заявил, что школьников могут в любую минуту перевести на домашнее обучение. В связи с этим шумом мы решили еще раз рассказать о коронавирусе. Авторитетные специалисты объясняют, насколько опасна инфекция и как с ней будут бороться.

Первый вопрос: так ли страшен новый вирус? В конце концов, от гриппа в мире ежегодно умирают сотни тысяч людей, но границы из-за него никто не закрывает.

– Он не то чтобы страшный, он пока недостаточно изученный. И он может давать смертельные исходы, а значит, является опасным. Летальность у него ниже, чем у гриппа. И те эпидемиологи, которых я слышала, говорят, что распространяется он хуже, чем грипп. Но шум большой, поскольку вирус неизвестный и непонятно, как будет развиваться эпидемия, – объясняет врач-инфекционист одной из поликлиник Петрозаводска.

Что делать, если китайский вирус доберется до жителей Карелии?

– Мы готовы встретить пациентов, провели все необходимые мероприятия. Инструкции подготовлены экспертами Всемирной организации здравоохранения. За основу взяты мероприятия, которые проводятся при особо опасных инфекциях, например при чуме, – говорит главный инфекционист республики Михаил Тищенко и тут же добавляет: сравнивать новую болезнь с чумой – мягко скажем, преувеличение.

– Вообще, эта инфекция менее заразна, чем грипп или корь. По сути, обычное ОРЗ. Просто раньше этого вируса не было. Если бы в Китае началась эпидемия кори, там бы уже полстраны заболело.

На сегодняшний день смертность от коронавируса подбирается к четырем процентам. Это, конечно, не Эбола и не бубонная чума, однако цифра серьезная. Власти отнесли новую инфекцию к особо опасным, и это создает определенные трудности.

– Исследовать данный вирус могут 15 лабораторий в России, в том числе в Санкт-Петербурге. У нас нет лаборатории, которая была бы сертифицирована под это, там особый допуск, – пояснил Михаил Тищенко.

Специалисты рассказали, как врачи могут заподозрить, что у пациента именно коронавирус. Главный признак – связь с Китаем или хотя бы с путешествиями. Серьезно!

– Симптомы несильно отличаются от проявлений обычного гриппа. Да, он имеет разнообразную клиническую картину, может атаковать желудочно-кишечный тракт, поражать легкие и вызывать пневмонию. Более выражена интоксикация – иными словами, человек хуже себя чувствует. Однако явных особенностей, которые при диагностике отличали бы его от других вирусных инфекций, у коронавируса нет. Поэтому так важна сопутствующая информация. Например, если пациент занемог после того, как побывал в крупном международном аэропорту, – это повод насторожиться, – говорит врач-инфекционист.

Специалист сообщила, что кто-то может перенести болезнь и в легкой форме, как это бывает с тем же гриппом. Тем не менее, врачам даны особые инструкции на тот случай, если они заподозрили у пациента «модную» болячку. Дальнейшее звучит как эпизод из фильма-катастрофы.

– У нас есть пакет, который разработан для особо опасных инфекций. Это не нововведение, он был всегда. Там есть костюм, который мы называем «противочумным». Этот костюм надевается на пациента. Кабинет изолируется. Потом врач вызывает скорую помощь и Роспотребнадзор. Пациента и врача везут в инфекционную больницу, а потом проводятся мероприятия, чтобы локализовать очаг. При этом движение по поликлинике прекращается до тех пор, пока не приедет Роспотребнадзор,

– говорит врач.

Впрочем, сейчас уровень настороженности такой, что пациент вряд ли дойдет до терапевта. Врач одной из поликлиник Петрозаводска рассказала, как на самом деле работают медики при подозрении на коронавирус. Предположим, человек звонит в лечебное учреждение и просит прислать врача, потому что у него высокая температура и кашель. Ему задают вопросы, которые позволяют уточнить, находится ли пациент «в группе риска». Если выясняется, что больной, к примеру, недавно приехал из Италии, врач идет к нему домой, захватив необходимую экипировку. В подъезде медику придется надеть одноразовый халат, шапочку и защитный экран на лицо, а также бахилы и перчатки. При осмотре обязательно берутся мазки, которые затем отправят в аккредитованную лабораторию.

По инструкции обследовать будут и тех, кто контактировал с заболевшим, например, домашних и коллег.

Если не хотите заразиться китайским (или любым другим) вирусом, соблюдайте всем известные правила профилактики: поменьше бывайте в людных местах и почаще мойте руки. А если попали в поликлинику или, упаси господь, в международный аэропорт, не поскупитесь на маску.