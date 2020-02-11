Кондопожан приглашают сдать кровь 25 февраля

Выездная донорская акция пройдет в ЦРБ в Кондопоге. Мероприятие запланировано на 25 февраля. Об этом сообщает группа «Станция переливания крови города Петрозаводск». О возможных ограничениях по группам крови будут сообщать дополнительно.

Местные жители могут предварительно записаться для сдачи крови. Для этого можно позвонить по телефонам: 76-42-65 и 8-965-817-10-85 с 13 до 15 в рабочие дни.