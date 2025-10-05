Компания «Побережье Ладоги» пытается оспорить штраф Россельхознадзора

3 октября в Петрозаводском городском суде началось рассмотрение жалобы ООО «Побережье Ладоги» на постановление управления Россельхознадзора, которое усмотрело в действиях компании нарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение обязанностей по рекультивации земель), и оштрафовало фирму на 400 тысяч рублей.

Каролина Бритвина, представитель ООО «Побережье Ладоги» - компании с руководством в Москве, а «пропиской» в Лахденпохье, была многословна и эмоциональна, пытаясь доказать в суде необоснованность предъявленных претензий.

Представитель управления Россельхознадзора Антон Качанов, напротив, выступал сдержанно, не реагируя на колкости со стороны Бритвиной. Если говорить сухим языком административных постановлений, то претензии к компании связаны с зарастанием земельного участка и перекрытием плодородного слоя почвы. Фактически речь идет о том, что на особо ценных сельхозугодьях компания незаконно развернула строительные работы. Подробности здесь.