Количество погибших в ДТП под Петрозаводском увеличилось

Один из пострадавших в смертельной аварии, случившейся вечером 9 ноября в деревне Бесовец, скончался сегодня утром, 10 ноября. Об этом сообщили в минздраве Карелии.

Пострадавший поступил в больницу с множественными переломами, врачи всю ночь боролись за его жизнь, но безуспешно, отметили в ведомстве. Состояние еще двух госпитализированных на данный момент оценивают как стабильное. Они находятся в Республиканской больнице скорой и экстренной медицинской помощи.

Напомним, что 9 ноября водитель автомобиля ВАЗ-2115 потерял контроль над машиной и врезался в столб. Один пассажир в ДТП погиб на месте, а трое, включая водителя, были госпитализированы. // фото: прокуратура Карелии