Водитель в Петрозаводске врезался в перегородивший дорогу прицеп

Около дома № 1 Б по улице Калинина в Петрозаводске произошла серьезная авария. Китайский внедорожник врезался в оставленный практически на проезжей части прицеп. Фотографии и видео с места происшествия появились в местных пабликах.

— Харакири китайцу устроил,

— прокомментировал один из пользователей соцсетей.

На снимках видно, что автомобиль серьезно пострадал. В комментариях горожане отметили, что прицеп стоит здесь уже длительное время и практически не виден в темное время суток.

Он занимает около двух третей полосы, а чтобы его объехать, водителям приходится выезжать на встречную полосу, нарушая правила и пересекая сплошную линию, что создает аварийную ситуацию. // фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии», видео: «Подслушано у водителей Птз и Карелии»