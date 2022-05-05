05 мая 2022, 13:30
Карельский тренер стал судьей всероссийской категории
Федор Софронов в день рождения получил новую квалификацию
Квалификационную категорию всероссийского судьи присвоили главе Федерация плавания РК Федору Софронову. Об этом сообщили в группе «Петрозаводск спортивный».
В сообществе поздравили тренера с днем рождения и с получением квалификации «Судья всероссийской категории».
- Судите строго, но справедливо - и пусть все решения в работе будут честными и правильными! - сказано в сообщении. // Фото: «Петрозаводск спортивный»/ВКонтакте