Карельский тренер стал судьей всероссийской категории

Квалификационную категорию всероссийского судьи присвоили главе Федерация плавания РК Федору Софронову. Об этом сообщили в группе «Петрозаводск спортивный».

В сообществе поздравили тренера с днем рождения и с получением квалификации «Судья всероссийской категории».