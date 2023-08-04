04 августа 2023, 11:47
Карельский самбист завоевал золото на всероссийских соревнованиях
Спортсмен из Карелии Роберт Мойсеенко, одержал победу на всероссийском турнире по самбо «Мемориал заслуженного тренера СССР Михаила Бурдикова».
Самбист из Карелии Роберт Мойсеенко участвовал в спортивном ивенте, который проходил в городе Кстово Нижегородской области. Спортивное мероприятие проходило с с 1 по 4 августа.
В решающем бою Мойсеенко, представляющий весовую категорию до 58 килограммов, одержал победу над казахстанским спортсменом. В сообществе "Центр спортивной подготовки" поздравили тренера Романа Шегельмана и его подопечного спортсмена, информирует Metaratings.