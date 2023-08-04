Карельский самбист завоевал золото на всероссийских соревнованиях

Самбист из Карелии Роберт Мойсеенко участвовал в спортивном ивенте, который проходил в городе Кстово Нижегородской области. Спортивное мероприятие проходило с с 1 по 4 августа.

В решающем бою Мойсеенко, представляющий весовую категорию до 58 килограммов, одержал победу над казахстанским спортсменом. В сообществе "Центр спортивной подготовки" поздравили тренера Романа Шегельмана и его подопечного спортсмена, информирует Metaratings.



