Карельские ученые ищут добровольцев

Информация о поиске добровольцев среди жителей Карелии в возрасте 40-59 лет появилась на сайте Карельского научного центра РАН.

Учёные приглашают местное население принять участие в масштабном региональном исследовании. Оно поможет определить признаки самых ранних, ещё бессимптомных, нарушений, которые в будущем могут привести к развитию таких заболеваний, как артериальная гипертония, сахарный диабет, атеросклероз и другие.

Учёные отмечают, что среди причин смертности в республике доминируют сердечно-сосудистые заболевания и новообразования.

«Для сохранения здоровья у жителей севера требуется развитие ранней диагностики, которая оценивала бы уровень адаптационных возможностей, факторы риска и уже имеющийся дисбаланс. Важно разработать комплекс клинико-диагностических тестов. Для этого необходимо охватить исследованием как можно более широкий круг испытуемых»,

— говорится в сообщении.

При выявлении факторов риска участники исследования получат рекомендации по корректировке образа жизни и питания или направление на консультацию узкого специалиста.

