Карельские пожарные спасли собаку, упавшую в колодец

Во вторник, 17 марта, в 16 часов на пульт пожарно-спасательной службы города Сегежа поступил не совсем обычный звонок с просьбой о помощи. На улице Северной горожане обнаружили собаку, которая провалилась в колодец.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя спасательную веревку, извлекли животное из колодца. Какого была размера собака, не сообщается.

Ранее жительнице Петрозаводска Светлане Ефимовой, руководителю центра канистерапии «Открытые сердца», пришлось спускаться в канализационный люк, чтобы спасти свою собаку корги.