Карельская спортсменка завоевала бронзу на первенстве России

Завершилось первенство России по гребному спорту в Ростове-на-Дону среди спортсменок до 23 лет. Среди призеров - карельская спортсменка, сообщили в минобразования и спорта Карелии.

Воспитанница спортшколы олимпийского резерва Сортавалы Варвара Качинская завоевала бронзовую медаль.

Она успешно выступила в финале одиночных заплывов на 2000 метров в легком весе. Спортсменку тренирует Игорь Корешков. // иллюстративное фото: pasja1000/ pixabay.com