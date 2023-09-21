21 сентября 2023, 18:52
Спорт

Карельская спортсменка завоевала бронзу на первенстве России

Варвара Качинская стала призером соревнований по академической гребле

Завершилось первенство России по гребному спорту в Ростове-на-Дону среди спортсменок до 23 лет. Среди призеров - карельская спортсменка, сообщили в минобразования и спорта Карелии.

Воспитанница спортшколы олимпийского резерва Сортавалы Варвара Качинская завоевала бронзовую медаль.

Она успешно выступила в финале одиночных заплывов на 2000 метров в легком весе. Спортсменку тренирует Игорь Корешков. // иллюстративное фото: pasja1000/ pixabay.com

Обсудить
Метки: 
новости Карелии
гребной спорт
варвара качинская