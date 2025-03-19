Карельская лыжница вошла в тройку сильнейших на первенстве России

Карельская лыжница Анна Корякова отлично выступила на первенстве России. Спортсменка вошла в тройку сильнейших.

19 марта в Кирово-Чепецке на первенстве страны по лыжным гонкам среди юниорок спортсмены преодолели спринтерскую дистанцию свободным стилем.

Первой стала лыжница из Челябинской области Алена Плечева. Серебро завоевала москвичка Екатерина Никитина. Анна Корякова стала третьей, завоевав бронзовую награду.