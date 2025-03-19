Карельский биатлонист взял серебро первенства России

Спортсмен из Карелии Максим Сорокин завоевал серебро на первенстве России по биатлону. Об этом сообщает паблик центра спортивной подготовки.

Соревнования среди юношей и девушек 17-18 лет проходят в эти дни в Красноярске. Сегодня спортсмены состязались в масс-старте. Максиму Сорокину пришлось преодолеть три штрафных круга, но он все равно сумел подняться на вторую ступень пьедестала почета.

Спортсмен занимается биатлоном под руководством тренеров Елены Баженовой и Валерия Соловьева.