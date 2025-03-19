19 марта 2025, 09:27
Спорт

Карельский биатлонист взял серебро первенства России

Максим Сорокин отличился в масс-старте в Красноярске
Фото центра спортивной подготовки

Спортсмен из Карелии Максим Сорокин завоевал серебро на первенстве России по биатлону. Об этом сообщает паблик центра спортивной подготовки.

Соревнования среди юношей и девушек 17-18 лет проходят в эти дни в Красноярске. Сегодня спортсмены состязались в масс-старте. Максиму Сорокину пришлось преодолеть три штрафных круга, но он все равно сумел подняться на вторую ступень пьедестала почета.

Спортсмен занимается биатлоном под руководством тренеров Елены Баженовой и Валерия Соловьева.

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Метки: 
биатлон
первенство России
Красноярск
максим сорокин
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