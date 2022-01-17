17 января 2022, 15:07
Спорт

Карельская лыжница попала в топ-5 Кубка России

Ольга Жолудева отличилась в гонке на 10 километров на Всероссийских соревнованиях

В эти дни на территории Архангельской области проходит IV этап Кубка России по лыжным гонкам. В соревнованиях отличные результаты показала карельская спортсменка, сообщили в Минспорта республики.

В состязаниях принимают участие самые сильные лыжники из разных городов России. 14 января они боролись за медали в гонке на 10 километров свободным стилем.

Карельская лыжница, мастер спорта России Ольга Жолудева заняла пятое место среди женщин. // Фото: источник

 

Обсудить
Метки: 
новости Карелии
лыжи
Ольга Жолудева