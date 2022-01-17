ХК «СКА-ГУОР Карелия» с побед начал домашнюю серию игр

Хоккеисты команды «СКА-ГУОР Карелия» одержали две победы на старте домашней серии игр Национальной молодежной хоккейной лиги. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Соперником команды из Кондопоги были хоккеисты «Динамо-576». Матчи завершились со счетом 4:2 и 7:1 в пользу карельских игроков.

«СКА-ГУОР Карелия» по-прежнему лидирует в турнирной таблице Западной конференции: наша команда набрала 45 очков за 28 встреч.

18-19 января карельская команда встретится в Ледовом дворце Кондопоги с «Динамо-Юниор» из Санкт-Петербурга. Фото источника