Карельский легкоатлет стал чемпионом Северо-Запада в толкании ядра

Чемпионат и Первенство СЗФО по легкой атлетике проходит в Ярославле. В первый соревновательный день спортсмены из Карелии завоевали 13 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых медалей.

Лучший результат в команде показал Владимир Журавлев, сообщает паблик «Спорт-норма жизни Карелия». Он стал Чемпионом СЗФО в толкании ядра с результатом 17 метров 31 см, выполнив норматив «Мастер спорта России». Юноша установил новый рекорд Карелии.

Победителями Первенства среди юношей и девушек до 18 лет стали: Мария Попченко (бег 60 м), Никита Галкин (прыжки в длину), Диана Васильева (прыжки в высоту) и София Фофанова (прыжки в длину).

На высшую ступень пьедестала среди юниоров до 20 лет поднялись: Арина Юрина (бег 1500 м), Алина Путилина (пятиборье), Алиса Леппянен (бег 400 м), Вадим Герасимов (прыжки в высоту), Арина Сорокина (толкание ядра). Золото среди молодежи до 23 лет завоевали: Влад Босоногов (толкание ядра), Зоя Киселева (бег 60 м), Анастасия Куйванен (прыжки в высоту). Серебряным призером в прыжках в длину стал Кирилл Лайтинен. Еще два серебра в копилку команды принесли в беге на 1500 м Кирилл Лайтинен и Матиас Вайткевичус.



Бронзовые медали завоевали Юлия Андрианова (толкание ядра), Дарья

Соголовская (прыжки в высоту), Владимир Бутенко (прыжки в высоту), Артем Ильенко (прыжок в длину) и Евгений Репкин (бег 60 м). (фото vk.com)