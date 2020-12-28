28 декабря 2020, 13:42
Как встречали Новый год жители старого Петрозаводска
Новый год в «Старом городе» — заключительный в этом году выпуск нашей традиционной видеорубрики
Этот выпуск «Старого города» посвящен истории Нового года — главного зимнего праздника нашей страны. Кстати, так было далеко не всегда...
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