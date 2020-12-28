На нескольких улицах Петрозаводска завтра отключат электричество

29 декабря сотрудники компании «ОРЭС-Петрозаводск» проведут работы на одной из трансформаторных подстанций. В связи с этим произойдут временные отключения электроэнергии.

Кратковременные перерывы в энергоснабжении коснутся жилых домов по улице Солнечная в ДНТ «Девяточка» (ТСН «Загородное»), домов №№ 4, 4а, 5 и 11 на Пряжинском шоссе, а также домов №№ 46, 51, 51а, 55, 1б на Суоярвском шоссе.

Потребителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, также на этой неделе планируются отключения электричества в пяти районах Карелии. Фото selcdn.ru