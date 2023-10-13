Как сделать местные продукты дешевле, а фермерские хозяйства успешнее

14 октября на заседании парламентского комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия рассмотрели вопрос о том, насколько эффективны те меры государственной поддержки, которые получают карельские сельхозпроизводители. В повестку заседания вопрос был включен по инициативе Председателя Законодательного Собрания республики Элиссана Шандаловича по итогам ряда встреч с сельхозтоваропроизводителями К;арелии.

Заместитель министра сельского и рыбного хозяйства республики Андрей Квасников рассказал, что в 2023 году на поддержку местных товаропроизводителей направлено более 700 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов. По информации на 1 сентября 2023 года, в Карелии произведено сырого молока на 7 процентов больше, чем годом ранее.



Тем не менее, именно в сфере молочного животноводства возникли некоторые проблемы. Руководитель совхоза «Аграрный» Ирина Корнилова сообщила, что резкое падение цен на сырое молоко, которое произошло в этом году, ставит хозяйство на грань выживания. По словам заместителя директора совхоза «Толвуйский» Артема Мюллера, в настоящий момент, уже после корректировки, цены на сырое молоко ниже прошлогодних на 7 процентов. Руководители совхозов единодушны в том, что падение цен коснулось всех производителей молока и без государственной поддержки им будет крайне сложно остаться на плаву. Квасников сообщил, что министерство уже направило в адрес карельского Минфина заявку на дополнительное выделение 200 миллионов рублей для компенсации недополученных доходов предприятиями молочного животноводства.

Депутат Владимир Кванин выразил обеспокоенность тем, что жители Москвы и Санкт-Петербурга приобретают в Карелии земли сельхозназначения, но не обрабатывают их. Между тем многие фермеры не могут получить землю для развития своих хозяйств. В Министерстве имущественных и земельных отношений Карелии отметили, что проблема эта известна и сейчас над ней работают.

Как поддержать местных производителей, чтобы выращиваемые в Карелии овощи были доступны для жителей республики? Свои предложения высказала известный карельский фермер Ксения Сосункевич. По ее словам, ее хозяйство провело мелиорацию на заболоченных землях. Затем она попыталась приобрести в собственность 40 гектаров земли, в которую она вложила собственные средства. Выяснилось, что в Карелии выкупная стоимость сельскохозяйственных угодий для фермеров составляет 100 процентов от их кадастровой стоимости. Сосункевич отметила, что в других регионах она составляет от 5 до 15 процентов от кадастровой стоимости.



Этот вопрос, по мнению депутатов, тоже можно решить на уровне Карелии, для этого необходимо внести изменения в региональный закон. По мнению Ксении Сосункевич, подобная мера также поможет снизить стоимость сельхозпродукции и сделает ее более доступной для жителей республики. Андрей Квасников поддержал это предложение, отметив, что министерство за любую помощь, которая бы помогла фермерам развиваться, а гражданам получать качественную местную продукции по невысоким ценам.

В целом фермеры позитивно оценили ту помощь, которую оказывает государство. Несмотря на то, что за полученные в виде грантов бюджетные средства приходится отчитываться перед государством.

Это легче, чем отдавать кредит в банке,

- твердо сказал руководитель сельскохозяйственного кооператива «Агроальянс» Иван Протасов.

Подводя итог заседания, председатель профильного Комитета Марина Гуменникова отметила, что все вопросы внесены в протокол и будут рассмотрены на рабочем совещании по вопросам обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей мерами государственной поддержки.