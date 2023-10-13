Упавшую остановку несколько дней никто не поднимает в Петрозаводске

На Фабричной улице рядом со строительным магазином и магазином мебели несколько дней лежит остановочный комплекс. Активисты Народного фронта предположили, что конструкцию повалил сильный ветер, но, возможно, подвело и качество самой остановки.

Активисты с грустью заметили, что время идет, а никому в столице Карелии нет дела до этого происшествия.

«Призываем городские власти оперативно привести этот остановочный комплекс в порядок: на улице не май месяц». // фото скриншот видео из VK-паблика Народного фронта