Издания на национальных языках продолжат выпускать в Карелии
Газеты и журналы на национальных языках продолжат выпускать в Карелии и после 24 октября. Об этом сообщает Союз журналистов Карелии со ссылкой на региональный миннац.
Ранее в паблике газеты Kodima сообщили, что из-за отсутствия финансирования на неопределенный срок прекращается выход в свет печатных СМИ на карельском, вепсском и финском языках.
В региональном министерстве сочли, что это не так, и заверили в обратном.
«Как нам сообщили в министерстве национальной и региональной политики Карелии, появившаяся сегодня в соцсетях информация о прекращении Издательством «Периодика» выпуска газет и журналов на национальных языках с 24 октября не соответствует действительности»,
- говорится в сообщении Союза журналистов РК.
Редакции газет и журналов продолжают работать в обычном режиме, готовят новые выпуски печатных СМИ. В ближайшее время газеты и журналы можно будет получить в привычном печатном формате, говорится в сообщении Союза. // фото unsplash.com/ Bank Phrom