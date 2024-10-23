Издания на национальных языках продолжат выпускать в Карелии

Газеты и журналы на национальных языках продолжат выпускать в Карелии и после 24 октября. Об этом сообщает Союз журналистов Карелии со ссылкой на региональный миннац.

Ранее в паблике газеты Kodima сообщили, что из-за отсутствия финансирования на неопределенный срок прекращается выход в свет печатных СМИ на карельском, вепсском и финском языках.

В региональном министерстве сочли, что это не так, и заверили в обратном.

«Как нам сообщили в министерстве национальной и региональной политики Карелии, появившаяся сегодня в соцсетях информация о прекращении Издательством «Периодика» выпуска газет и журналов на национальных языках с 24 октября не соответствует действительности»,

- говорится в сообщении Союза журналистов РК.

Редакции газет и журналов продолжают работать в обычном режиме, готовят новые выпуски печатных СМИ. В ближайшее время газеты и журналы можно будет получить в привычном печатном формате, говорится в сообщении Союза. // фото unsplash.com/ Bank Phrom