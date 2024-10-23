Мэрия Петрозаводска прокомментировала кризис на хлебозаводе «Сампо»

Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам петрозаводского хлебозавода «Сампо» из-за налоговой задолженности.

Долги на предприятии сложились к августу 2024 года при прежнем руководстве, сообщили сегодня в администрации Петрозаводска. Там же заверили, что для стабилизации ситуации на хлебозаводе предпринимают меры. Сумму долга, впрочем, в мэрии предпочли не называть. По сообщению Gubdaily.ru, долги предприятия по налогам на 23 октября оставили 5 044 404,82 рубля.

«С начала сентября 2024 года новый руководитель уже погасил порядка 2,5 млн руб задолженности, запущен процесс поставки хлебобулочной и кондитерской продукции в детские сады города и магазины»,

- сообщили в администрации столицы Карелии.

Хлебозавод попросил налоговую о рассрочке, также на предприятии рассматривают возможность получения займа в Фонде развития промышленности Карелии и субсидирования. // фото unsplash.com/ James Harris