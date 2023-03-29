Инвестиционные деньги идут в Сортавальский район

Инвестиционные деньги активно идут в Сортавальский район. Объем инвестиций по крупным и средним предприятиям за 2022 год составил 579,5 млн рублей. Наибольшие средства были направлены в обрабатывающие производства (свыше 25 % инвестиций), добычу полезных ископаемых (около 20 %), здравоохранение и социальные услуги (более 12 %).

В Сортавальском районе продолжают ремонтировать дороги, улучшать транспортное сообщение. Так, рельсовые автобусы соединили Сортавалу с Кузнечным и Питкярантой, а за счёт инвестиций ООО «Рускеальский экспресс» восстановило пирс для маломерных судов на улице Ладожской Флотилии и реконструировало посадочную площадку в Хелюля.

В этом году в Сортавальском районе пройдет ремонт дорог местного значения. Кроме того, совместно с РЖД в 2023 году в пгт. Хелюля планируется приступить к возведению здания железнодорожного вокзала. Можно вспомнить об уже выполненных работах ФКУ Упрдор «Кола» на федеральной автодороге А-121 «Сортавала» км 240–км 262. Стоимость ремонта трассы составила 342 млн рублей.

За прошлый год в районе повысился розничный оборот торговых предприятий – на крупных и средних он превысил 5 млрд рублей. Количество туристов приблизилось к значениям в миллион гостей за сезон. Сфера гостеприимства продолжает расширяться. Так, приветственную зону парка Рускеала развивает группа компаний «Колмас» – объем инвестиций более 200 млн рублей. Планируется, что с увеличением пропускной мощности горный парк сможет принимать до 8 тысяч туристов в день.

В Сортавальском районе за последние два года благоустроили более 20 общественных и придомовых территорий, ещё около десятка объектов отремонтируют в этом году. Продолжается в районе реализация программы газификации – планируется прокладка более 200 км коммуникаций. Улучшилось качество водопроводной воды: благодаря инвестиционной программе в Сортавале запущены очистная, а также новая и реконструированная насосные станции. Ведутся строительно-монтажные работы по установке двух современных канализационных насосных станций.

Побывав с рабочей поездкой в Сортавальском районе, первый заместитель Главы Республики Карелия Александр Чепик проконтролировал исполнение поручений Главы региона, проверил, как реализуются инвестиционные проекты и используются средства государственной поддержки.

Александр Чепик оценил ход строительства дома под расселение ветхого и аварийного жилья, посетил новый Центр амбулаторной онкологической помощи (третий в Карелии), открывшийся на базе Сортавальской центральной районной больницы. Сюда жители района смогут прийти на прием врача-онколога, здесь уже работают процедурный и кабинет УЗИ, в ближайшее время к ним присоединится и эндоскопический кабинет: учреждение ожидает поставки недостающего оборудования.

В рамках нацпроекта «Культура» в Сортавале отремонтировали фасад и кровлю Музыкальной школы. В ближайшее время на базе учреждения заработает виртуальный концертный зал, который позволит следить за выступлениями артистов, проводить конкурсы онлайн.

По поручению Главы мы приступаем к реализации масштабной программы по реконструкции и капитальному ремонту наших учреждений культуры. Проведём второй этап ремонта. Соответствующие поручения даны, этот вопрос взят на контроль,

– прокомментировал результаты работ Александр Чепик.

Мы приступаем к капитальным ремонтам детских садов, школ, домов культуры и других социальных объектов. На развитие района выделяются большие деньги, чего не было уже очень давно. Здорово, что бизнес поддерживает район и вкладывает свои средства в его развитие,

– отметил Александр Чепик.