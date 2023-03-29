Школу в Чупе откроют после капитального ремонта

Капитальный ремонт завершен в школе в Чупе Лоухского района. В ней учатся 200 детей, в том числе из соседних поселков. Образовательное учреждение торжественно откроют 3 апреля.

В чупинской школе обновили кровлю, системы отопления, водоснабжения и водоотведения, полы, входную группу, электротехнические системы, отмостку, сделали отделку помещений после ремонта.

В Карелии работают 196 школ, в них учатся около 72 тысяч детей. В 2022-2023 годах капремонты выполняют в 25 учреждениях. // фото пресс-служба регионального Министерства образования и спорта