Проект «Многонациональная Победа» пройдет в Карелии в трех форматах

Жители Карелии могут присоединиться к проекту «Многонациональная Победа», который включает в себя народный марафон «Вспомним всех поименно», конкурс рассказов в народный альманах «Незабытые истории Победы», конкурс рассказов в сборник «Zа Родину» об участниках специальной военной операции.

Для того чтобы принять участие в народном марафоне «Вспомним всех поименно», достаточно выложить в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» фотографию времен Великой Отечественной войны из семейного альбома и написать историю человека или события, запечатленных на ней. Пост должен быть доступен для всех с хештегами #вспомнимвсехпоименно, #многонациональнаяпобеда, #марафонпобеды2023. Авторы постов, набравших наибольшее количество лайков, получат именной диплом из рук Героя России или Героя Советского Союза.

Также желающие могут прислать фотографию военных времен из семейного альбома и рассказ к ней об участниках войны разных национальностей, межнациональной дружбе и взаимопомощи на конкурс рассказов «Незабытые истории Победы». Фотографии можно присылать на электронную почту pomnimpobedu@mail.ru. 80 самых интересных историй с фотографиями войдут в альманах «Незабытые истории Победы».

Еще один конкурс рассказов «Zа Родину» посвящен участникам спецоперации. Желающие могут прислать фотографию участника СВО и рассказ о нем на электронную почту zarodinu240222@mail.ru. Самые яркие истории с фотографиями, рассказывающие о взаимопомощи, героизме, войдут в сборник «Zа Родину».

Прием работ по всем трем направлениям продлится до 9 мая. Проект проводит некоммерческий фонд «Международные интеграционные технологии» при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.