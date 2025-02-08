Инспектор ГАИ из Петрозаводска на лыжах дошел до океана

В Госавтоинспекции рассказали о своем сотруднике, который за две недели на лыжах преодолел более 300 километров.

Иван Красный, в настоящее время инспектор ДПС, с 10 лет занимается туризмом. Душа у дорожного полицейского больше тянется к зимним походам на лыжах, да таких, где нужно за определенный период пройти большое количество километров.

В один из походов он дошел до Северного Ледовитого океана. Максимальная дистанция, пройденная Красным в двухнедельном походе, составила 320-350 км.

Чтобы преодолеть такую дистанцию, по словам петрозаводчанина, нужно быть физически подготовленным, тренировать ходьбу, бег и лыжную технику. Важен и психологический комфорт, а также гармония в коллективе. // фото с VK-паблика Госавтоинспекции Петрозаводска