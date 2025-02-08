88-летний петрозаводчанин вышел на старт гонки «Лыжня России»

Тысячи активных жителей Карелии в субботу присоединились к гонке «Лыжня России». В Петрозаводске на старт вышли более 1700 человек. Самому маленькому участнику – всего два года, а самому опытному – почти 88.

В этом году «Лыжня России» посвящена 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Гонку на Кургане открыли спортивные забеги на время. Более 300 спортсменов соревновались на дистанциях 5 км и 10 км. Лучшими стали Анна Корякова, Егор Демачев, Полина Сероносова и Клим Агалаков, сообщили в карельском министерстве спорта.

Малыши же состязались на дистанции 500 метров. Самым массовым стал забег любителей лыж на 3 300 метров, время при этом не учитывали. // фото предоставлено пресс-службой минспорта