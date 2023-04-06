Император решил переписать историю, чтобы поднять свой рейтинг

— День работников следственных органов МВД России;

— 1775 лет назад, в 248 г., в правление римского императора Филиппа Араба, сына арабского вождя из города Трахонитида, было очень пышно и кроваво отмечено 1000-летие Рима. Почему празднование назначили именно на этот день и год, историкам не вполне ясно. Согласно самому авторитетному древнеримскому историку Марку Теренцию Варрону, дата основания Вечного города легендарным Ромулом — 21 апреля 753 года до н. э., этой же даты придерживаются и в современной Италии. Видимо, император Филипп, к тому моменту занимавший трон всего четыре года, решил поднять свои рейтинги;

— 275 лет назад, в1748 г., были обнаружены руины Помпей (Италия);

— 215 лет назад, в 1808 г., в Нью-Йорке была создана Американская Пушная компания, которая вскоре стала самой большой коммерческой организацией США;

— 100 лет назад, в 1923 г., в Москве открылся театр Моссовета;

— 85 лет назад, в 1938 г., ученый-химик Рой Планкетт открыл политетрафторэтилен — тефлон по-нашему;

— 80 лет назад, в 1943 г., Совинформбюро сообщало: «Южнее Изюма батальон пехоты в 10 танков противника при поддержке авиации пытались вклиниться в нашу оборону. Бойцы Н-ской части контрударом отбросили гитлеровцев»;

— 80 лет со дня рождения Льва Николаевича Бурина (1943 - 2018), художника, работал директором Медвежьегорской детской художественной школы и создал народную студию художников для взрослых «Мальки», заслуженный работник культуры России и Карелии.

— 75 лет назад, в 1948 г, впервые прозвучала в радиоэфире популярная передача для детей «Музыкальная шкатулка»;

— 50 лет назад, в 1973 г., состоялся запуск американской автоматической межпланетной станции «Пионер-11» в сторону Сатурна;

— 30 лет назад, в 1993 г., XVI сессия Верховного Совета РК утвердила Государственный гимн Республики Карелия.