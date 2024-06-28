И медперсоналу, и пациентам больницы Петрозаводска стало удобнее

Врачи и весь персонал Больницы Скорой медицинской помощи ровно двадцать лет назад ждали Дня города с радостным предвкушением. Но не только потому, что все они любят родной Петрозаводск. Просто к празднику в БСМП открыли новый приемный покой. В отличие от прежнего он расположился с другой стороны здания, с улицы Кирова.

Раньше больных подвозили к необорудованному крыльцу, затем несли в приемный покой на носилках. Новый вход должен был ускорить и упростить госпитализацию больных, облегчить работу персонала.

Также в учреждении был установлен современный рентгеновский аппарат. Куплен он был при финансовой поддержке федерального бюджета более чем за 7 миллионов рублей. Цифровая приставка к этому аппарату позволила снизить лучевую нагрузку на пациентов и медперсонал. Появилась возможность обрабатывать изображение на компьютере, без использования рентгеновской пленки, а вот качество снимков при этом улучшилось.

Тогда же представили штату сотрудников и нового главного врача – Владимира Петрова (предыдущий Геннадий Масликов ушел работать в Петросовет). Он начал карьеру, работая хирургом в больнице Суоярви. Затем возглавлял центральную районную больницу в Кондопоге. В начале двухтысячных годов работал заместителем мэра по вопросам здравоохранения, экологии и социальной защиты. По его словам, о проблемах БСМП он был прекрасно осведомлен. О коллективе отозвался просто: «это настоящая команда!»

Также учреждению подарили новый аппарат для наркоза и сто комплектов постельного белья.

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Кстати, в тот же момент жителям Кукковки стала доступнее врачебная помощь. Там выстроили новую поликлинику? Нет, к сожалению. Но им стало проще добираться до поликлиники, которая находилась в другом районе города – на Ключевой. Как обещали власти Петрозаводска, ко Дню города открылся новый троллейбусный маршрут, соединивший два района через улицу Лыжную.

Так что жители Кукковки и Ключевой стали ближе друг другу. Туда-обратно отныне ходил троллейбус №7.

«На маршруте будет регулярно работать три троллейбуса, - обещал директор Троллейбусного управления Андрей Афанасьев. – Причем, эта цифра определена с учетом того, что мы посмотрим, какой будет пассажиропоток на этих рейсах. И в случае необходимости, можно скорректировать эту величину в большую сторону». Жители Кукковки вышли на улицы, чтобы встретить долгожданную машину чуть ли не с цветами:

-Мы его давно ждем! В поликлинику надо ездить.

-Я езжу на Антонова, я инвалид. А еще у меня тут сестра живет, я могу теперь сесть на «семерку» и к сестре съездить.

Новый троллейбусный маршрут открывали торжественно. С песнями и выступлениями танцевальных коллективов. Детям вручили флажки. Представители власти говорили речи, всем хотелось поделиться своей радостью. Глава Карелии, которым тогда был Сергей Катанандов, сказал: «Сбылась и моя мечта. Мечта бывшего мэра, который не раз задумывался над тем, как реализовать этот проект».

Новую троллейбусную линию строили полтора года. Лучшие строители, сварщики, электрики, которые участвовали в процессе, были отмечены наградами. Мэр Петрозаводска Виктор Масляков обещал и далее развивать троллейбусные линии. Первыми пассажирами новой «семерки» стали ветераны, а первыми водителями – лучшие водители Троллейбусного парка. Например, Сергей Гришин сел за руль: «Это первый подарок, можно сказать, городу. Очень хороший!»

Кстати, раз уж церемония открытия прошла весело, решено было в троллейбусе прокатить и фольклорные коллективы, которые распевали песни в салоне так, что было слышно снаружи. Веселый был рейс! К сожалению, тут необходимо вспомнить, что именно этот седьмой маршрут просуществовал не так долго, как хотелось бы. Но потом был открыт вновь, и снова приостановлен. В общем, не все просто в истории транспортного сообщения с Кукковки на Ключевую и обратно.

Таким было 28 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.

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